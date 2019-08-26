Şuhut'ta Büyük Taarruzun 97. Yıl Dönüm kutlamaları Atatürk Evi'nden başladı

AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz'un 97. Yıldönüm kutlamaları Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Atatürk Evi önünde düzenlenen törenle başladı.

Düzenlenen törene AK Parti Milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Milletvekili Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri Atatürk evini ziyaret ederek burada bulunan ve tarihi önem taşıyan değerler ile ilgili bilgiler aldı. Eroğlu'nun günün anlam ve önemine binaen konuşmasının ardından Atatürk Evi'nden mehter ve atlılar eşliğinde Şuhut Stadyumunda gerçekleştirilecek Uğur Işılak konserine geçildi.