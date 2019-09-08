Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta doğal gaz çalışmaları yeniden başladı
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Şuhut'ta doğal gaz çalışmaları yeniden başladı

21 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğal gaz çalışmaları yeniden başladı.

Şuhut'ta doğal gaz çalışmaları yeniden başladı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğal gaz çalışmaları yeniden başladı.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'un girişimleri ile ilçeye kazandırılan doğal gaz projesinin ilçe genelinde yüzde 80'inin bittiği yetkililer tarafından belirtildi. Doğal gaz yapım çalışmalarına İstiklal ve Taşlıca mahallelerinde devam eden yetkililer, çalışmaları sürdürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Recep Bozkurt, Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:56 Kaynak: İHA
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