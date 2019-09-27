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Şuhut'ta 'Dumansız araç' uygulaması

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Dumansız Araç' uygulaması kapsamında denetleme gerçekleştirildi.

Şuhut'ta 'Dumansız araç' uygulaması, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Dumansız Araç' uygulaması kapsamında denetleme gerçekleştirildi.


Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ilçenin farklı noktalarında hem kamera sistemiyle hem de uygulamalı sistemle seyir halindeki araçları durdurarak sürücülere sigara denetimi yaptı. Denetimlerde araç içerisinde sigara içen 3 sürücüye 153'er liradan toplamda 459 lira para cezası kesildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Şuhut, Afyon, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:36 Kaynak: İHA
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