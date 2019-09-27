Şuhut'ta 'Dumansız araç' uygulaması

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Dumansız Araç' uygulaması kapsamında denetleme gerçekleştirildi.



Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri ilçenin farklı noktalarında hem kamera sistemiyle hem de uygulamalı sistemle seyir halindeki araçları durdurarak sürücülere sigara denetimi yaptı. Denetimlerde araç içerisinde sigara içen 3 sürücüye 153'er liradan toplamda 459 lira para cezası kesildi. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından denetimlerin devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR