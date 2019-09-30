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Şuhut'ta 'Dumansız Hava Sahası' uygulaması

4 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Dumansız Hava Sahası' uygulaması kapsamında Yarışlı Köyü içerisinde bulunan kahvelerde sigara denetimi yapıldı.

Şuhut'ta 'Dumansız Hava Sahası' uygulaması, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Dumansız Hava Sahası' uygulaması kapsamında Yarışlı Köyü içerisinde bulunan kahvelerde sigara denetimi yapıldı.


Sigara denetimine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Karakol Komutanı Mükerrem Gökçe, Şuhut İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Ali Özdemir katıldı. Yarışlı Köyünde bulunan kahvelerde 'Dumansız Hava Sahası' uygulaması kapsamında sigara denetimlerinde bulunan Kaymakam Kaya ve beraberindeki heyet, sigaranın sağlığa zararı ile ilgili vatandaşlara bilgi aktardı. Köy kahvelerinde bulunan vatandaşlar ise Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve beraberindeki heyete yoğun ilgi gösterdi.


Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya konu ile ilgili açıklamalarında, "Bugün burada 'Dumansız Hava Sahası' projesi kapsamında Yarışlı köyümüze bağlı kahvelerimizde sigara denetimini gerçekleştirdik. Kurallara uyarak kapalı mekanlarda sigara içilmesine izin vermeyen esnaflarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. 'Dumansız Hava Sahası' projesi kapsamında denetimlerimizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için sigaradan uzak durmalarını tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Nurullah Kaya, Afyon, Şuhut, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:57 Kaynak: İHA
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