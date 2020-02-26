Şuhut'ta egzoz denetimi yapıldı - Son Dakika

Şuhut'ta egzoz denetimi yapıldı
6 saat önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından seyir halinde bulunan araçlara egzoz denetimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından seyir halinde bulunan araçlara egzoz denetimi yapıldı.
Şuhut- Afyonkarahisar yolu istikametinde seyir halinde bulunan araçlara egzoz emisyonu kontrolü yapıldı. Denetimlerde, 26 araç kontrol edilirken trafikte eksoz kurallarına uymayan sürücülere ise 1893 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika 34 farklı suç kaydından 10 yıldır aranan firari kadın yakalandı Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi Kayseri'de feci kaza! 2 ölü, 2 yaralı