Şuhut'ta egzoz denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şuhut'ta egzoz denetimi yapıldı - Son Dakika

Şuhut'ta egzoz denetimi yapıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından seyir halinde bulunan araçlara egzoz denetimi yapıldı.

Şuhut'ta egzoz denetimi yapıldı, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ve Afyonkarahisar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından seyir halinde bulunan araçlara egzoz denetimi yapıldı.


Şuhut- Afyonkarahisar yolu istikametinde seyir halinde bulunan araçlara egzoz emisyonu kontrolü yapıldı. Denetimlerde, 26 araç kontrol edilirken trafikte eksoz kurallarına uymayan sürücülere ise 1893 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:43 Kaynak: İHA
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