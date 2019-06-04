Şuhut'ta ekin yerlerini dolu vurdu
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden yağan dolunun ilçe köylerinde bulunan tarım arazilerine zarar verdiği belirtildi.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:26 Kaynak: İHA
'ın Şuhut
ilçesinde aniden yağan dolunun ilçe köylerinde bulunan tarım arazilerine zarar verdiği belirtildi.
Şuhut ilçesine bağlı Anayurt ve Atlıhisar
köylerinde akşam saat 20.00 civarlarında etkili olan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Kısa süreli yağan dolu, hayatı olumsuz etkilerken tarım arazilerine de zarar verdi. Özellikle haşhaş, buğday ve patates tarlalarında hasara yol açan dolu, çiftçilerin tam ekin öncesinde telaşa kapılmasına neden oldu. Ürünleri zarar gören çiftçiler, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR
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