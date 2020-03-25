Şuhut'ta evde oturanların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şuhut'ta evde oturanların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor - Son Dakika

Şuhut'ta evde oturanların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlardan çoğu yasağa uyarken, ev ihtiyaçları kapsamında markete gitmek için evden çıkan yaşlılar için polis ekipleri yoğun...

Şuhut'ta evde oturanların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Korona virüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlardan çoğu yasağa uyarken, ev ihtiyaçları kapsamında markete gitmek için evden çıkan yaşlılar için polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Şuhut ilçe merkezinde sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların kimliklerini kontrol eden polis ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşları sağlıkları için alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı. Sokaklarda devriye aran polis ekipleri gördükleri 65 yaş üstü vatandaşların kimliklerini kontrol ederek kurallara uymaları konusunda uyardı. Akaryakıt istasyonunda motosikletine benzin almak için sıra bekleyen bir vatandaş ise ben 65 yaşından 1 ay küçüğüm dedi. Korona Virüsün yayılmasını engellemeye yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından risk grubunda olan 65 yaş grubu ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara sağlıkları için sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu uygulaması Şuhut ve köylerde hayata geçti. Şuhut'ta kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşları yalnız bırakmayarak ikametten ayrılma kısıtlaması dolayısıyla ilçede bulunan Erdoğan Kır ile beraber ihtiyaçlarını karşıladı. Daha sonra 65 yaş üstü olan Erdoğan Kır ve ihtiyaçlarını evlerine kadar bıraktı.

65 yaş üstü Erdoğan Kır konuyla ilgili açıklamalarında, "Cenab-ı Allah devletimizin yardımcısı olsun. Devletimizden hükümetimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. En kısa zamanda tedbirlerimizi aldık memleketimiz için gerekenler yapılmaktadır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Polis, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:31 Kaynak: İHA

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