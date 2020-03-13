Şuhut'ta F Klavye Kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şuhut'ta F Klavye Kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Şuhut'ta F Klavye Kursuna yoğun ilgi

12 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan F Klavye Kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şuhut'ta F Klavye Kursuna yoğun ilgi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan F Klavye Kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Şuhut'ta kamu kurumlarına ve vatandaşlara yönelik "F klavye" kursu açıldı. Şuhut Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan "F Klavye Kursu" yoğun ilgi görüyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurum çalışanlarının ve vatandaşların iş hayatlarında bir adım önde olmasını sağlıyor. Verilen eğitimin ardından kursiyerler on parmak ile resmi yazı ve dilekçelerini hızlı ve yanlışsız yazma becerisine sahip olurken, hızlı klavye kullanım şartı arayan kamu kurumları için vatandaşları nitelikli hale getiriyor. F klavye kursuna katılan 20 kursiyerden 15 tanesi belge almaya hak kazandığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evden eğitimin ayrıntılarını açıkladı Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir

Son Dakika Haberleri
14:57 Kuşadası'nda 2 işçinin metan gazından ölümüne 15 yıl hapis istemi
14:57 Tarım ve Orman Bakanlığı: "İhtiyaç duyulan her türlü gıdaya ait stoklarımız yeterli düzeydedir."
14:57 Tarım ve Orman Bakanlığı: "81 ilde il ve ilçe müdürlüklerimizce gıda iş yerlerinde Gıda Hijyen...
14:56 Dink davasında yargılanıp, Düzce'de öldürülen emekli astsubay toprağa verildi
14:56 Yenişehir Belediyesinden sabah namazı buluşmaları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 15:01:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şuhut'ta F Klavye Kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]