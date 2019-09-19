Şuhut'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü yapılan törenle kutlandı.



Atatürk Parkında yapılan törene, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut Gaziler Derneği Başkanı Eftar Aslan, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Gazilerimiz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



Şuhut Kaymakamlığı, Şuhut Belediyesi ve Şuhut Gaziler Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Şuhut Jandarma Astsubay Çavuş Selim Çıracı ve Gaziler Derneği temsilcisi tarafından günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmaların ardından buradaki tören sona erdi. Atatürk Parkında gerçekleştirilen törenin ardından Şuhut Şehitliği ziyaret edildi. Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından dua edildi. Daha sonra Şuhut Gaziler Derneği ziyaret edilerek hatıra defterine günün anlam ve önemine binaen hatıra yazısı yazıldı. 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleşen etkinlikler Şuhut Belediye Düğün Salonunda verilen yemek ikramı ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR