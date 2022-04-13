Şuhut'ta her gün 1500 ihtiyaç sahibine iftar ikram ediliyor - Son Dakika
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Şuhut'ta her gün 1500 ihtiyaç sahibine iftar ikram ediliyor

13.04.2022 13:52
Şuhut'ta her gün 1500 ihtiyaç sahibine iftar ikram ediliyor

Şuhut Belediyesi günlük 1500 kişilik iftar yemeğini ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.

Şuhut Belediyesi günlük 1500 kişilik iftar yemeğini ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı ramazan ayında, bu yıl Kovid-19 salgını dolayısıyla verilemeyen toplu iftar yemeklerinin yerine evlere iftar yemeği götürülüyor.

Şuhut'ta yapılan çalışmayla, ihtiyaç sahibi ailelere, 65 yaş üstü, engelli, yalnız yaşayan, yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara sıcak yemek ikramı sunuluyor.

Bu kapsamda belediye yemekhanesinde günlük 1500 kişilik sıcak yemek pişiriliyor. Yemekhanede pişirilip paketlenen iftar yemekleri belirlenen evlere dağıtılıyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şuhut'ta her gün 1500 ihtiyaç sahibine iftar ikram ediliyor - Son Dakika


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