Şuhut'ta İdlib şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şuhut'ta İdlib şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika

Şuhut'ta İdlib şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İdlib'te şehit düşen Mehmetcikler için Şuhut Büyük Camii'de Mevlid-i Şerif proğramı düzenlendi.

Şuhut'ta İdlib şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde İdlib'te şehit düşen Mehmetcikler için Şuhut Büyük Camii'de Mevlid-i Şerif proğramı düzenlendi.


AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut Müftüsü İsa Ada, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Kebeli, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, ilçe imam hatipleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.


Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programında duygu dolu anlar yaşanırken, etkinlik İlçe Müftüsü İsa Ada'nın yaptığı dua ile son buldu.


Proğram sonunda AK Parti Şuhut İlçe Başkanlığı tarafından cami cemaatine ikramda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, İdlib, Şuhut, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:48 Kaynak: İHA
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