Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta İki Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

Şuhut'ta İki Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı

2 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Şuhut'ta İki Otomobil Çarpıştı, 1 Yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Altıgöz Köprüsü istikametinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ali K.'nın kullandığı 35 AB 2424 plakalı otomobil ile Mülayim K.'nın kullandığı 03 SK 470 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, kaldırıma çarparak duran Mülayim K.'nın kullandığı otomobilin ön tamponu dağılırken, hafif yaralanan ve şoka giren sürücü, sağlık ekipleri tarafından Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer otomobil sürücüsü Ali K. ise kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen Şuhut Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:58 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Şuhut, 3. Sayfa
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