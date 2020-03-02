Şuhut'ta jandarma trafik ekipleri sürücüleri trafik kuralları ile ilgili bilgilendirdi - Son Dakika

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Şuhut'ta jandarma trafik ekipleri sürücüleri trafik kuralları ile ilgili bilgilendirdi
6 saat önce
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı 20. Trafik Timi tarafından sürücülere yönelik "Mesleki Yeterlilik Belgesi" (SRC) yetki belgesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı 20. Trafik Timi tarafından sürücülere yönelik "Mesleki Yeterlilik Belgesi" (SRC) yetki belgesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Şuhut İlçe Jandarma Trafik Timi, tarafından Şuhut Afyonkarahisar yolu istikametine seyir halinde bulunan ticari araçlara yönelik "Mesleki Yeterlilik Belgesi" ve araçların ticari faaliyette kullanılma şartları ile ilgili bilgiler vererek trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. - AFYONKARAHİSAR
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