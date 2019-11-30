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Şuhut'ta jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Şuhut'ta jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.


Jandarma ve polis ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ilçe merkezinde başlatılan 3 günlük operasyonda 4 evde arama tarama neticesinde 80 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili İbrahim K., İbrahim Ç., Hidayet T., Kemal B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınarak İşlemlerinin ardından 4 şüpheli Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kenan B. ise tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:39 Kaynak: İHA
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