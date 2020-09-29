Şuhut'ta kadına yönelik şiddete hayır semineri - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' kapsamında seminer düzenlendi.

Kadın Kültür Evi'nde düzenlenen seminere, Şuhut Kaymakamı Erkan Kaçmaz'ın eşi Hakim Özgül Kaçmaz, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Elif Kılınç ve kadınlar katıldı. Seminerde kadına yönelik şiddetin türleri ve şiddetten korunma biçimleri anlatıldı. Kadına yönelik şiddetin toplumun kanayan bir yarası olduğunun altını çizen Kılınç, bunun önüne geçilmesinde en önemli etkenin eğitim ve kültür olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR