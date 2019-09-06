Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta kan bağışına yoğun ilgi
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Şuhut'ta kan bağışına yoğun ilgi

1 saat önce

- Şuhut'ta kan bağışına yoğun ilgiAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her ay rutin olarak Afyonkarahisar Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor Kan bağışı kampanyası düzenlendiğini duyan vatandaşlar duyarlı...

- Şuhut'ta kan bağışına yoğun ilgi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her ay rutin olarak Afyonkarahisar Kızılay Kan Bağışı Merkezi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

Kan bağışı kampanyası düzenlendiğini duyan vatandaşlar duyarlı bir davranış sergileyerek Kızılay Kan Bağışı aracının bulunduğu yere giderek kan bağışında bulunuyor. Kan bağışında bulunan vatandaşlar kan bağışının hayat kurtaracağını belirterek diğer vatandaşlarında kan bağışı yapmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Bağışçılardan Mustafa Uçak, "Kan bağışı çok iyi bir şey. Allah razı olsun. Devamını bekliyoruz ekibi. Ben 3 aydan 3 aya devamlı kan bağışında bulunuyorum" dedi.

Kan Bağışı Merkezi Görevlisi Flebotomist Şenol Kaplan ise konuyla ilgili açıklamalarında, "Şuanda gayet memnunuz çok iyi gidiyor. Herkesi de bekliyoruz buraya. Kan sadece kaynağı insan olan fabrikasyonu elde edilemeyen ürün olduğu için halkımızı bekliyoruz buraya. Hastanede yatan hastalarımız için, birçok ihtiyacı olana ulaştırmak için kana ihtiyacımız var. Daha yeni başlamamıza rağmen kan bağışı için gelen 12 kişi oldu. Aydan aya gelmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Afyon, Şuhut, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:52 Kaynak: İHA
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