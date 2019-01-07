Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Kar Yağışı

Şuhut'ta Kar Yağışı

46 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabaha dek devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Şuhut'ta Kar Yağışı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabaha dek devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaz örtü ile kaplarken vatandaşlar da anın keyfini çıkardı. Zaman zaman zeminlerin kayganlaşması dolayısıyla vatandaşlara zor anlar yaşatsa da kar yağışı mutlulukla karşılandı. Sürücüler de trafikte sıkıntılar yaşarken Şuhut Belediyesi ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Kar yağışının dolayı mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar ise, eğlendiklerini ve beyaz örtünün keyif verdiğini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Şuhut, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



164 bin 173 Kişi Ad Soyad Değişikliği Yaptı THY Birçok Seferini İptal Etti

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti Bando Ekibinin İdam Protestosu, Ülkeyi Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:25:56. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]