Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Kar Yağışı Sevinci

Şuhut'ta Kar Yağışı Sevinci

43 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaz bir örtü ile kapladı.

Şuhut'ta Kar Yağışı Sevinci, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaz bir örtü ile kapladı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının mutluluğunu yaşayan Şuhutlu vatandaşlar durumu sevinç ile karşılarken sürücüler ise kar yağışından dolayı trafikte zor anlar yaşadı. Yağış sonrasında ilçe genelinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı sevincini yaşayan Ali Diren konu ile ilgili açıklamalarında, "Tabi hareket bu bereket bu. Kar yağışı yaşamını yok ne etkilemesi etkilemez hazine yağıyor şimdi Türkiye'ye" dedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:00 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Şuhut, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi

Turkcell, Hotspot Kararında Değişikliğe Gitti Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere Meclis'te Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 21:43:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Kar Yağışı Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]