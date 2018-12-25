Şuhut'ta Kar Yağışı Sevinci
1 saat önce
Şuhut'ta kar yağışı sevinci Şuhut'ta akşam bastıran kar yağışı ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaz bir örtü ile kapladı.
Şuhut
'ta kar yağışı sevinci
Şuhut'ta akşam bastıran kar yağışı ilçeyi beyaz bir örtüyle kapladı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Şuhut ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaz bir örtü ile kapladı.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının mutluluğunu yaşayan Şuhutlu vatandaşlar durumu sevinç ile karşılarken sürücüler ise kar yağışından dolayı trafikte zor anlar yaşadı. Yağış sonrasında ilçe genelinde kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı. Kar
yağışı sevincini yaşayan Ali Diren konu ile ilgili açıklamalarında, "Tabi hareket bu bereket bu. Kar yağışı yaşamını yok ne etkilemesi etkilemez hazine yağıyor şimdi Türkiye
'ye" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:40 Kaynak: İHA
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