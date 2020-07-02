Şuhut'ta korkutan normalleşme süreci manzaraları - Son Dakika

Şuhut'ta korkutan normalleşme süreci manzaraları

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park ve kafelere akın eden vatandaşlar Korona virüs tedbirlerine karşın adeta sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde park ve kafelere akın eden vatandaşlar Korona virüs tedbirlerine karşın adeta sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Polis ekiplerinin uyarılarını da dikkate almayan vatandaşlar normalleşme sürecinde korkutan manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.


Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da normalleşme süreci devam ederken korona virüs tedbirlerinin de elden bırakılmaması için polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Buna karşın Şuhut ilçesinde akşamları havalarında sıcak olması ile vatandaşlar kendilerini park ve kafelere atarken tedbirlere ise uymadılar. Kafelerde oturan vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıp adeta iç içe otururken bir çoğunun maske dahi takmamaları 'pes' dedirtti. Durumu gören polis ekipleri zaman zaman park ve kafeleri dolaşarak gerekli denetimleri yapıp korona virüs tedbirlerine vatandaşların uymaları konusunda uyarılarda bulundu. - AFYONKARAHİSAR

Koronavirüs, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:57 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şuhut'ta korkutan normalleşme süreci manzaraları - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:31 Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:36:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şuhut'ta korkutan normalleşme süreci manzaraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]