Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Kurban Bayramı dolayısıyla droneli trafik denetimi
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Şuhut'ta Kurban Bayramı dolayısıyla droneli trafik denetimi

47 dakika önce

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla droneli trafik denetimi yapıldı.

Şuhut'ta Kurban Bayramı dolayısıyla droneli trafik denetimi, System.String[]
Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla droneli trafik denetimi yapıldı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla seyir halinde bulunan araçlar drone sistemiyle denetlendi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan sürülere ceza kesilirken, tüm sürücülere ise trafik ekipleri hayırlı bayramlar diledi. Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanabilecek trafik yoğunluğundan dolayı meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla seyir halinde bulunan araç sürücülerini bilgilendiren trafik ekipleri, sürücülere alkol ve emniyet kemeri gibi denetimler yaptı. - AFYONKARAHİSAR
Kurban Bayramı, Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:14 Kaynak: İHA
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