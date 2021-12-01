Şuhut'ta lodos ağaçları kökünden devirdi - Son Dakika

Şuhut'ta dün gece başlayıp etkisini sürdüren lodos ilçe genelinde etkili oldu. Zaman zaman yağmurunda etkisiyle trafikte sürücülere rutin yaşamda vatandaşlara zor anlar yaşatan lodos ilçeye bağlı bazı mahalle ve sokaklardaki ağaçları kökünden söküp devirdi.

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece başlayan şiddetli lodos etkili oldu. İlçe genelinde etkili olan lodos ilçedeki ağaçları kökünden devirdi.

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