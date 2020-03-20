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Şuhut'ta marketlere Korona virüs bilgilendirmesi ve ürün denetimi
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri tarafından ilçe merkezinde bulunan marketlerde iş yeri sahipleri Korona virüs ile ilgili bilgilendirilerek raflardaki ürünlerde denetleme yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde zabıta ekipleri ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı gıda mühendisleri tarafından ilçe merkezinde bulunan marketlerde iş yeri sahipleri Korona virüs ile ilgili bilgilendirilerek raflardaki ürünlerde denetleme yapıldı.
Yapılan denetimlerde, Korona virüs hastalığı ile ilgili bilgilendirme yapılarak raflarda satılan malların son kullanma tarihini kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerini bilgilendirdi. Vatandaşa sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet sunulması gerektiğini belirten ekipler Korona virüs ile ilgili iş yeri sahiplerini bilgilendirdi. Ekipler bu çerçevede denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:30 Kaynak: İHA
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