Şuhut'ta Masa Tenisi Kulübü çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Şuhut'ta Masa Tenisi Kulübü çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika Spor

Şuhut'ta Masa Tenisi Kulübü çalışmalarına devam ediyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Masa Tenisi Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından açılan Şuhut Masa Tenisi Kulübü, antrenmanlarına devam ediyor.

Şuhut'ta Masa Tenisi Kulübü çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Masa Tenisi Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından açılan Şuhut Masa Tenisi Kulübü, antrenmanlarına devam ediyor.


16 Minik sporcudan oluşan Masa Tenisi Kulübü Emre Erkli önderliğinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek turnuvalara hazırlanırken, minik sporcuların istikrarlı çalışmaları ise protokol ve teknik heyeti sevindirdi. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, sosyal medya hesabından paylaşmış olduğu açıklamalarında, "Şuhut Masa Tenisi Kulübümüz her geçen gün gençlerimiz ile beraber gelişiyor ve büyüyor. Afyonkarahisar Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Masa Tenisi Afyonkarahisar il temsilciliği ile yaz okulu kapsamında açtığımız masa tenisi kurslarımız halen devam ediyor. Veysel Eroğlu İş Hanı Şuhut Belediye Gençlik ve Spor Tesisinde devam eden kurslarımızda istikrarlı olarak devam eden genç minik sporcu sayımız 16 oldu maşallah. Geleceğimiz olan gençlerin hem fiziksel hem de ahlaken gelişimine katkı sunmak becerilerini geliştirmek meraklarını celbetmek adına yaptığımız çalışmalarda ilimizin 2. kademe antrenörü Emre Erkli hocamızın üstün gayretleri ile 4 sporcumuz kısa sürede yeteneklerini ortaya koyarak turnuvalarda maç yapacak seviyeye ulaşması bizleri de çok mutlu etti. Bizler imkanlar sunulduğunda tanıtıldığında ve dahi iyi hocaların ellerinde gençliğimizin başaramayacağı hiç bir unsuru kabul etmiyoruz. Yalova da daha önce esamesi okunmayan masa tenisi iyi insanların elinde yükseldi ve şuan her branşta milli takıma vazgeçilmez sporcular veriyor. Şuhut neden olmasın, Afyon neden olmasın diyoruz ve antrenmanlara devam ediyoruz. Bizleri takip ediniz bu gençler başarıyı heyecanı Şuhut'a, Afyon'a getirecekler. Biz inandık, inanıyoruz. Sahip çıkan antrenör hocalarımıza, velilerimize, okullarımıza ve kulüplerine teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
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