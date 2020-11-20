- Şuhut'ta mevsiminin ilk karı düştü - Son Dakika

- Şuhut'ta mevsiminin ilk karı düştü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yağan mevsimin ilk karı sürprize neden olurken, yağışa en fazla sevinenler ise çocuklar oldu.

Kasım ayının 3 haftasında ilçede yağan kar sonrası doğa adeta beyaz örtü ile kaplandı. Yağışla birlikte hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düştü. İlçede kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler de oluştu. Kar yağışı ile güne bir sürprizle başlayan Şuhut'lu vatandaşların bazıları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yağışa en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Çocuklar okullarından tatil olmasını fırsat bilerek kar erimeden oyunlar oynadı.