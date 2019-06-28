Şuhut ta motor hırsızları türedi
38 dakika önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde motor hırsızları türedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:35 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesinde motor hırsızları türedi.
Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Eski Şube Sokak'ta ikamet eden 03 SE 966 plakalı motosiklet hırsızlar tarafından çalındığı belirtildi. Motosiklet
sahibi Zeki Aktar, akşam kapısının önüne koyduğu motosikletini sabah kalktığında bir daha bulamadı. Motosikletinin çalındığını fark eden Aktar motosikletini bulmak için sosyal medyada paylaşım yaptı. Daha sonra sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi. - AFYONKARAHİSAR
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