Şuhut'ta motosiklet kazası: 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Kaza, Karaadilli beldesi Arızlı köyü yolu istikametinde meydana geldi. Seyir halinde olan Sinan Ç. yönetimindeki (16) yönetimindeki tescilsiz motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkıp yol istikametinin sol yönünde bulunan menfeze düştü. Kazada motosiklet sürücüsü Sinan Ç. (16) ile aynı araçta bulunan Seydi V. (17) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralıları Şuhut Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR