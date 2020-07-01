Şuhut'ta motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Şuhut'ta motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Şuhut'ta motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şuhut'ta motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

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AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 25 Ağustos Zafer Şehir Kent Ormanı rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçe merkezinden 25 Ağustos Şehir Kent Ormanı istikametine doğru seyir halinde bulunan Ümit G. idaresindeki 03 SN 261 plakalı motosiklet ile ilçe merkezine gelen Bülent T. idaresindeki 03 SF 626 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Bülent T. ve Ümit G. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralıları Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şuhut'ta motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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