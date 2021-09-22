Şuhut'ta muhtarlar ve daire amirleri bir araya geldi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde muhtar ve daire amirlerinin katılımlarıyla tanışma toplantısı düzenlendi.

Şuhut Konferans toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün başkanlık ederken, ilçe merkez ve köy muhtarları ile daire amirleri ise toplantıda hazır bulundu. Tanışma merasimi ile başlayan toplantı ilçe merkez ve köy sorunları kapsamında istek ve taleplerin alınması ile devam etti. Toplantının ardından programa katılanlara yemek ikramında bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR