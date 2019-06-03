Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta müteşebbis heyeti olağan toplantısı
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Şuhut'ta müteşebbis heyeti olağan toplantısı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında Şuhut Organize Sanayi Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı.

Şuhut'ta müteşebbis heyeti olağan toplantısı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında Şuhut Organize Sanayi Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Kaya başkanlığında Organize Sanayi Müteşebbis Heyet Toplantısı Şuhut Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşti. Toplantıya, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya'nın yanı sıra Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, Şuhut Organize Sanayisinin genişletilmesi ve geliştirilmesine yönelik fikir alışverişlerinde bulunularak gündeme dair konular karara bağlandı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:37 Kaynak: İHA
Nurullah Kaya, Afyon, Şuhut, Güncel
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