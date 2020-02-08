Şuhut'ta öğrenciler kuşak sınavında ter döktü

Şuhut Belediye Hisarspor Kulübünün karete branşında kurs gören farklı yaş gruplarından 30 sporcusu kuşak sınavında ter döktü.



Şuhut Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen karate kuşak sınavında, 15 sporcu turuncu kuşaktan yeşil kuşağa geçerken, 15 sporcu ise yeşil kuşaktan mavi kuşağa geçti. Öğrenciler kuşak sınavında ter dökerken bazı öğrencilerin ise sınav esnasında heyecanlı oldukları görüldü. Şuhut Belediye Hisarspor Kulübünün karete antrenmanlarına devam ettiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR