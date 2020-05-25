Şuhut'ta okulunu ve öğrencilerini özleyen Mehmet öğretmenden anlamlı film - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut Yarışlı İlkokulunu ve öğrencilerini özleyen bir ilkokul öğretmeni Mehmet Keskin'in, senaryosunu hazırlayarak çektiği kısa film sosyal medyada ilgi odağı oldu.



Şuhut ilçesine bağlı Yarışlı köyünde sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Keskin, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla uzaktan eğitim yapılan süreçte okulunu ve öğrencilerini özlediği için anlamlı bir film çekti.



Özlemini, çektiği kısa anlamlı filmle özlediği okulunu ve öğrencileri ile ilgili duygularını anlatmaya çalışan Öğretmen Mehmet Keskin, senaryosunu yazdığı ve baş rolünde oynadığı filmde özgürlük, okul özlemi, sevgi, saygı, tebessüm, vefa ve Türk bayrağı temalarını nakış işler gibi gönüllere işledi.



Sınıf ortamında "özgürlük" ve "vatan" konusunda öğretmen öğrenci diyaloğuyla başlayan kısa anlamlı film, Covid-19 salgını sonrası okullarını, öğretmenlerini ve arkadaşlarını özleyen öğrencinin uçurtma yapmasıyla sürdü.



Şuhut Kaymakamlığı ile Kendin Yap Atölyesi'nin de destek verdiği, İngilizce alt yazılı kısa film, 2020 Sevgi Yılı dolayısıyla Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.



Sosyal medyada büyük ilgi gören kısa film hakkında basın mensuplarına demeç veren Keskin, "Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerimizi ve okulumuzu bütün öğretmenler gibi biz de çok özledik. Sevgimiz ve özlemimizi bir anı olarak saklamak için kısa film çekmeye karar verdik. Filmimizde de değerler eğitimini ön planda tutup, evde kalarak da özgür olabileceğimizi anlatmaya çalıştık. Iyiligi, sevgiyi hoşgörüyü, barışı ve vefayı öğrencilerine aşılayan bütün öğretmenlerime bu filmimiz armağan olsun" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR