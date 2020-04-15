Şuhut'ta Orman Fidanlığı çalışanlarından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek - Son Dakika

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Şuhut'ta Orman Fidanlığı çalışanlarından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut Orman Fidanlığı çalışanları aralarında topladıkları belli bir miktar parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bağışlayacak.
Afyonkarahisar'ın Şuhut Orman Fidanlığı çalışanları aralarında topladıkları belli bir miktar parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bağışlayacak.
Şuhut Orman Fidanlığında çalışan 12 kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bağışta bulunmak için bir çalışma başlattı. Çalışmaların sonucunda aralarında topladıkları belli bir ücreti Şuhut Ziraat Bankası Şubesine götürerek "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına bağış için yatıracaklarını belirtti. Çalışan Orman Fidanlığı çalışanları, bu çabanın diğer arkadaşlarına da örnek olmasını dilediğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 10:25 Kaynak: İHA
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