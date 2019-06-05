Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şuhut'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı

59 dakika önce

Afyonkarahisar'da tescilsiz motosiklet sürücüsü ile aynı istikametten giden otomobilin kontrolden çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Şuhut'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı, System.String[]
Afyonkarahisar'da tescilsiz motosiklet sürücüsü ile aynı istikametten giden otomobilin kontrolden çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; kaza, Arızlı Demirbel yolu istikametinde meydana geldi. İddialara göre, Arızlı köyü yolu üzerinden Demirbel köyü istikametine seyir eden 09 JF 241 plakalı otomobil sürücüsü Yüksel A., önünde aynı yönde seyir halinde bulunan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Polat M.'nin yol üzerinde motosikleti devirdi. Motosiklete çarpmamak için otomobilin direksiyonunu sola doğru kırıp şev içerisine girmesi sonucunda trafik kazası meydana geldi. Hafif yaralanan sürücüler, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza hakkında jandarma ekipleri çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:44 Kaynak: İHA
Afyon, Motosiklet, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çakmak gazı çeken iki gencin yaktıkları sigara sonucu patlama meydana geldi Bayram ziyareti faciayla sonuçlandı: 1 ölü, 4 yaralı Sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk! Siirt'te akılalmaz kaza! Uçuruma giden otomobilden son anda atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 23:43:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]