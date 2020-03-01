Şuhut'ta otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şuhut'ta otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Şuhut'ta otomobil takla attı: 2 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şuhut'ta otomobil takla attı: 2 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Afyonkarahisar- Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaadilli beldesi istikametinden Şuhut ilçesi istikametine seyreden İbrahim Y. (29) yönetimindeki 03 FR 376 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada İbrahim Y. ve otomobilde bulunan Mevlüt Eray Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Göçmenlerin yarısını Avrupa'ya ben gönderdim" diyen göçmen kaçakçısı yakalandı
Ayrı yaşadığı karısını öldüren koca, çocuğunun yanında intihar etti Şehidin 4 yaşındaki yeğeni: Dayım şehit oldu, vatan sağ olsun Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri sahil güvenlik kurtardı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 19:45:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şuhut'ta otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]