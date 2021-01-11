Şuhut'ta polis 56 saatlik kısıtlamada göz açtırmadı - Son Dakika

Şuhut'ta polis 56 saatlik kısıtlamada göz açtırmadı
11.01.2021 11:37
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 56 saatlik hafta sonu kısıtlamasında Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerle kuralsızlığa izin vermedi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 56 saatlik hafta sonu kısıtlamasında Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerle kuralsızlığa izin vermedi.
Tüm yurtta olduğu gibi korona virüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde bir dizi tedbirler alındı. Şuhut ilçe merkezinde de 56 saatlik hafta sonu kısıtlamasında cadde ve sokaklar bomboş kalırken, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yapılan denetimlerde adeta göz açtırmadı. Geçtiğimiz Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün sabah 05.00 itibari ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR
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