Şuhut'ta polis ekiplerinden alkol satan iş yerlerine yönelik denetim - Son Dakika

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol ürünleri satılan mekanlarda denetim gerçekleştirildi.

Polis ekipleri ilçe merkezinde faaliyetlerini sürdüren alkol ürünleri satan mekanlarda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde ürünlerin bandrollü olup olmadığına bakılarak incelemeler yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan denetimlerin rutin olarak devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR