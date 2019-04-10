Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Polis Haftası Törenle Kutlandı

Şuhut'ta Polis Haftası Törenle Kutlandı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Şuhut'ta Polis Haftası Törenle Kutlandı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Şuhut Atatürk Parkındaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Şuhut Kaymakamının izinli olması dolayısıyla vekaleten yerine bakan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Boztepe'yi makamında ziyaret eden Şuhut İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam ve beraberindeki İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri akabinde Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt'u makamında ziyaret ederek devam etti.

Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, 10 Nisan Polis Teşkilatının 174. yıl dönümü açıklamasında, "Ülkemizin dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:04 Kaynak: İHA
Afyon, Polis, Şuhut, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü Survivor Türkiye Yunanistan'da Elenen İsim Belli Oldu TUSAŞ'tan Türkiye'de Uçak ve Helikopter Üretimi İçin Dev Tesis Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 17:20:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Polis Haftası Törenle Kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]