Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta proje yazma eğitim semineri
Son Dakika Güncel Haber

Şuhut'ta proje yazma eğitim semineri

58 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Şuhut Proje Yazıyor' projesi kapsamında seminer gerçekleştirildi.

Şuhut'ta proje yazma eğitim semineri, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 'Şuhut Proje Yazıyor' projesi kapsamında seminer gerçekleştirildi.


Proje Yazma Eğitimi açılış törenine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu ve proje öğretmenleri katıldı. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, günün anlam ve önemine binaen açılış konuşmasını gerçekleştirerek proje yazma kursu alacak öğrenim görenlere başarılar diledi. Açılış konuşmasının ardından Proje Öğretmeni Bahadır Başkonuş, proje yazma eğitimi ile ilgili bilgilendirme konuşmasını gerçekleştirdi.


Proje Yazma Eğitimi'nin ardından programa katılan kursiyerler ilk eğitimlerini aldı. Ayrıca, Proje Yazma Eğitim Semineri'nin 15 gün süreceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



THY görevlisi, İstanbul depremi sırasında yolcuyu böyle korudu
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlendi Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının güvenlik kamerası görüntüleri çıktı "Katil devlet" sözleri sonrası Nagehan Alçı'ya suç duyurusu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 17:16:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta proje yazma eğitim semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]