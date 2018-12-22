Şuhut'ta Römork Hırsızları Tarlalara Dadandı
3 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece geç saatlerde römork hırsızlığı meydana geldi.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesinde gece geç saatlerde römork hırsızlığı meydana geldi.
Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Özdemir
'e ait traktörün römorkü tarlada çalındı. Durum emniyet güçlerine bildirildi. Hırsızlık için emniyet güçleri inceleme başlattı.
Römorkü çalınan Özdemir, hırsızın bir an önce bulunmasını istedi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:52 Kaynak: İHA
6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı
Lise Önünde Çıkan 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti! Bir Öğrenci Yaralandı
Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü
Eski 20 TL'lik Banknotlar Tedavülden Kaldırıldı, Yenisi 2 Gün Sonra Piyasaya Sürülecek