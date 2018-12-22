Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Römork Hırsızları Tarlalara Dadandı

Şuhut'ta Römork Hırsızları Tarlalara Dadandı

3 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece geç saatlerde römork hırsızlığı meydana geldi.

Şuhut'ta Römork Hırsızları Tarlalara Dadandı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece geç saatlerde römork hırsızlığı meydana geldi.

Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Özdemir'e ait traktörün römorkü tarlada çalındı. Durum emniyet güçlerine bildirildi. Hırsızlık için emniyet güçleri inceleme başlattı.

Römorkü çalınan Özdemir, hırsızın bir an önce bulunmasını istedi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:52 Kaynak: İHA

Halil İbrahim Özdemir, Afyonkarahisar, Şuhut, 3. Sayfa
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