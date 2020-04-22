Şuhut'ta sağanak yağış etkili oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.



Şuhut'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçe genelinde etkili oldu. Sabah saat 08.40 civarlarında başlayan sağanak yağış etkili olurken, vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı. Şuhut İtfaiye Amirliği ekipleri ise sağanak yağış dolayıyla gün boyunca meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. Ayrıca sağanak yağışı dolayısıyla hava sıcaklığı 7 dereceye kadar düştü. - AFYONKARAHİSAR