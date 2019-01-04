Şuhut'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
25 dakika önce
Şuhut'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkilediAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Şuhut
'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış Şuhut ilçesinde de etkili oldu. Sağanak yağmur Şuhut ilçe merkezi ve merkeze bağlı köylerde de akşam saatlerinden itibaren devam etti. Bazı yollarda ise su birikintileri meydana gelirken, rüzgar ise şiddetini göstermeye başladı. Yetkililer vatandaşları herhangi bir olumsuz duruma karşı uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:08 Kaynak: İHA
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