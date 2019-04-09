Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Şuhut'ta Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

18 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası dolayısıyla İlçe Merkez Büyük Cami'de Mevlid-i Şerif okutularak cami cemaatine ikramda bulunuldu.

Şuhut'ta Şehitler İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası dolayısıyla İlçe Merkez Büyük Cami'de Mevlid-i Şerif okutularak cami cemaatine ikramda bulunuldu.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından vatan için can veren aziz şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutularak ikramda bulunuldu. Şuhut Merkez Büyük Cami'de düzenlenen programa İlçe Emniyet Müdür Vekili Ayhan Alaçam, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, İlçe İmamları, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda, başta aziz şehit polisler olmak üzere tüm şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için dualar edildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden Mevlid-i Şerif programı yapılan duaların ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:01 Kaynak: İHA

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