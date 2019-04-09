Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Şiddetli Yağmur ve Dolu Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı

Şuhut'ta Şiddetli Yağmur ve Dolu Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı

21 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Şuhut'ta Şiddetli Yağmur ve Dolu Vatandaşları Hazırlıksız Yakaladı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur ve dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şuhut çarşı meydanında şiddetli yağmur ve doluya yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Zaman zaman trafiğin aksamasına da neden olan şiddetli yağmur ve dolu araçlara zor anlar yaşattı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:59 Kaynak: İHA

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa
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