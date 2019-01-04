Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta Şiddetli Yağmur ve Fırtına

Şuhut'ta Şiddetli Yağmur ve Fırtına

57 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Şuhut'ta Şiddetli Yağmur ve Fırtına, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış Şuhut ilçesinde de etkili oldu. Sağanak yağmur Şuhut ilçe merkezi ve merkeze bağlı köylerde de akşam saatlerinden itibaren devam etti. Bazı yollarda ise su birikintileri meydana gelirken, rüzgar ise şiddetini göstermeye başladı. Yetkililer vatandaşları herhangi bir olumsuz duruma karşı uyardı. - AFYONKARAHİSAR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:38 Kaynak: İHA

Afyonkarahisar, Şuhut, 3. Sayfa
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