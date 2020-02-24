Şuhut'ta sis etkili oldu - Son Dakika
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Şuhut'ta sis etkili oldu

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis özellikle işe gitmek için yola çıkan sürücüleri ve vatandaşları olumsuz etkiledi.

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sis özellikle işe gitmek için yola çıkan sürücüleri ve vatandaşları olumsuz etkiledi.


Şuhutlular, sabah saatlerinde güne yoğun bir sis ile başladı. İlçe genelinde görülen sis, sabah erken saatlerde araç sürücülerine de zor anlar yaşattı. Vatandaşlar iş yerlerine gitmek için sistem dolayı zor anlar yaşarken, yaklaşık 50 metreye kadar düşen görüş mesafesiyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Sabah, Şuhut, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
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