Sisli hava sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı - Son Dakika

Sisli hava sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı
05.12.2020 12:35
Sisli hava sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah etkili olan sisli hava trafikte, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.
Sisli hava sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sabah etkili olan sisli hava trafikte, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.
Şuhut'ta sabah erken saatlerde etkili olan sisli hava nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşerken sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Trafikte zor anlar yaşayan sürücülerin kaza yapmaması için trafik ekipleri tarafından yollarda güvenlik önlemleri alındı. Sabah saatlerinde etkili olan sisli hava güneşin kendisini göstermesi ile birlikte etkisini kaybetti.
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