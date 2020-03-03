Şuhut'ta soba ev yangınına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şuhut'ta soba ev yangınına neden oldu - Son Dakika

Şuhut'ta soba ev yangınına neden oldu

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde öğle saatlerinde çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Şuhut'ta soba ev yangınına neden oldu, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde öğle saatlerinde çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, İcikli köyünde Osman A.'ya ait evde yaşayan kızı zihinsel engelli Sevilay M. (41), evin sobasını yanık bir halde bırakıp dışarıya çıktı. Bir süre sonra soba borusunun tavanında bulunan plastiği eritmesi ile yangın meydana geldi. Yangını gören köy halkı durumu Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şuhut İtfaiye Amirliği'ne haber verdi. Jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine kısa bir süre içerisinde gelerek yangını bir saatlik süre içerisinde söndürdü. Yangında her hangi bir can kaybı olmazken, yanan evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, İtfaiye, Şuhut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
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