Şuhut'ta Sulu Kar Yağışı ve Sağanak Yağmur Etkili Oldu
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur akşam saatlerinde yerini sulu kar yağışına bıraktı.
Afyonkarahisar
'ın Şuhut
ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağmur akşam saatlerinde yerini sulu kar yağışına bıraktı.
Sağanak yağmur ve sulu kar yağışı ilçede etkili olurken, vatandaşlar ise ıslanmaktan kaçarak civarlarda bulunan iş yerlerine sığındı. Esnaflar ise iş yerlerinin önlerinde biriken su birikintilerini temizledi. Sağanak yağmur yağışının ardından yoğun sulu kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sağanak yağmur ve sulu kar yağışı İlçenin bazı yerlerinde su birikintileri oluşturarak vatandaşların ve trafiğin aksamasına neden oldu. Bazı seyyar esnaflar ise satışlarında zorluklar yaşadı. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:49 Kaynak: İHA
Kara Kışın Esir Aldığı Muş'ta Kar Kalınlığı 10 Metreye Ulaştı
Dünya Bu Lezzetin Peşinde! Afyon Lokumu 4 Kıtadan 50 Ülkeye İhraç Ediliyor
Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı
Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler