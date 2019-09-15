Son Dakika Haberleri: Şuhut'ta sürücülere trafik ve alkol denetimi
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Şuhut'ta sürücülere trafik ve alkol denetimi

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri, sürücülere yönelik trafik ve alkol denetimi yaptı.

Şuhut'ta sürücülere trafik ve alkol denetimi, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde trafik ekipleri, sürücülere yönelik trafik ve alkol denetimi yaptı.


Trafik ekipleri, yaptıkları denetimlerde 38 aracı kontrol etti. Durdurulan sürücülere alkol testi ve sürücü belgesi sorgulamalarının yapıldığı uygulamada, 6 araca ceza yazılırken, 3 araç ise trafikten men edildi. Yapılan denetimlerde trafik kurallarına uymayan araç sürücülerine toplam 935 lira ceza kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyon, Şuhut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
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